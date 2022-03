Per recuperare la sua ragazza e le donne della sua famiglia è partito a bordo di una vecchia Rover con un amico

GORIZIA. Ilona ce l’ha fatta. È riuscita ad attraversare con le donne della sua famiglia il confine tra Ucraina e Romania al valico di Siret, tra ghiaccio e neve e con temperature sotto lo zero. E a riabbracciare il fidanzato Francesco, che la stava aspettando dall’altra parte da giorni, con impazienza e preoccupazione, per portare lei e i suoi cari lontano dalla guerra, al sicuro, in Italia.

Per