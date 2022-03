VALVASONE ARZENE. Ha messo in moto l’auto per riscaldarla e il veicolo ha preso fuoco. Il conducente, però, è riuscito a mettersi in salvo. È successo stamattina poco prima delle 8. L’incendio si è propagato poi all’abitazione in via Glera a Valvasone Arzene.

Sul posto il comando provinciale dei vigili del fuoco di Pordenone ha inviato più squadre per lo spegnimento del rogo. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Casarsa della Delizia