FAGAGNA. Incidente stradale nella serata di mercoledì 9 marzo, a Fagagna. Poco dopo le 21 i soccorritori hanno raggiunto la strada provinciale 10 dove una Renault Clio era finita nel fosso.

L’uomo che era alla guida è stato soccorso dal personale del 118 e accompagnato in ospedale. Al lavoro sul posto i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco del distaccamento di San Daniele per la messa in sicurezza del veicolo.