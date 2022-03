Il Tar accoglie il ricorso, Barzan è il nuovo sindaco di Vajont

VAJONT. Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso di Virgilio Barzan, candidato alle ultime elezioni amministrative nel Comune di Vajont: Barzan è il nuovo sindaco al posto di Lavinia Corona.

A dare il via al contenzioso era stato Virgilio Barzan, che aveva proposto ricorso al Tar dopo che il verbale delle elezioni 4 ottobre lo dava per sconfitto per 3 voti di differenza (421 a 418). La battaglia legale è durata mesi e ha visto anche un nuovo conteggio delle schede da parte della Regione.

Mercoledì 9 marzo l’udienza di fronte ai giudici del tribunale amministrativo regionale, che giovedì 10 marzo si sono espressi accogliendo il ricorso e proclamando Barzan sindaco, «con tutti i conseguenti effetti in ordine alla composizione degli organi comunali».

"La volontà popolare e le sentenze non si mettono mai in discussione. Prendiamo atto – il commento dell’amministrazione uscente – dell'esito del ricorso al Tar, felici di aver lasciato un Comune con i conti in ordine, risorse disponibili in cassa e nessun nuovo indebitamento con mutui e banche.

Augurando un buon lavoro all'amministrazione che subentra, la speranza resta una: che il bene della comunità di Vajont prevalga sempre su ogni altro aspetto. Visti i tempi difficili in arrivo, non si sprechi nemmeno uno degli euro a disposizione a bilancio in progetti d'altri tempi, ma – conclude la nota – si guardi con concretezza alle emergenze attuali, dal lavoro all'ambiente passando per la qualità del servizio da rendere all'utenza”.