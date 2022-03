Ripreso dalle telecamere il ladro delle offerte del Duomo di Cividale: «Fingeva di pregare, poi apriva le cassette»

Per cercare di contrastare l’uomo (che ha fra l'altro stracciato alcune banconote, spezzate a metà al momento dell'estrazione), monsignor Carlino si è improvvisato detective: «Sul fondo delle cassette - racconta - ho posizionato uno straccio: se al momento dell'apertura lo troviamo spostato, vuol dire che lui ha colpito di nuovo»

CIVIDALE. Ben vestito, versatile nell'approccio alla "preda", pronto a recitare la parte del devoto fedele in preghiera: è il ladro del Duomo, assaltatore seriale di cassette dell'elemosina (ha ormai razziato, o almeno provato a farlo, tutti i sette contenitori presenti in basilica) che da un paio di settimane si sta impadronendo delle offerte e che non accenna a smettere, probabilmente ignaro della pubblica accusa lanciata a fini di deterrenza dal parroco, monsignor Livio Carlino, nelle messe di domenica scorsa.

«Mercoledì