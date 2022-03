Abs, Ferriere Nord e Automotive: cassa integrazione per 2.500 lavoratori

UDINE. I costi dell’energia alle stelle e le difficoltà lungo le supply chain spingono le aziende verso un ritorno, prepotente, all’uso della cassa integrazione ordinaria. In questi ultimi giorni si vanno infatti moltiplicando le richieste di attivazione dell’ammortizzatore sociale in arrivo al sindacato, che ha visto riempirsi l’agenda di esami congiunti e incontri urgenti con le aziende per fare il punto della situazione generata dal conflitto russo-ucraino. Ennesimo scossone, dopo quello pandemico, ai danni dell’economia reale e a cascata dell’occupazione.



In provincia di Udine tre big, del calibro di Abs, Ferriere Nord e Automotive Lighting, realtà che viaggiano, in termini di forza lavoro, intorno alle mille unità per sito produttivo, sono corse a chiedere l’attivazione della cassa per un numero massimo di lavoratori coinvolti, in totale, che sfiora le 2.500 unità.



Formalizzata ieri mattina, la richiesta di Cigo per Abs sarà oggetto nel pomeriggio di oggi dell’esame congiunto con il sindacato. «Sono state chieste 4 settimane di ammortizzatore – fa sapere Francesco Barbaro, segretario di Fim Cisl Udine – per un massimo di 1.248 dipendenti, vale a dire per l’interezza della forza lavoro. L’azienda la chiede per tutti così da poter contare su uno strumento flessibile al massimo, non potendo prevedere come evolverà la situazione nelle prossime settimane».Il gruppo Pittini è stato il primo a fermare la produzione per difendersi dall’esponenziale fiammata dei prezzi dell’energia e pure il primo a chiedere l’attivazione della cassa integrazione, dal 4 marzo, per un totale massimo di 371 dipendenti coinvolti. L’accordo sindacale è ormai a un passo. Manca solo l’intesa sulla richiesta di integrazione dell’ammortizzatore, rivendicata dalle parti sociali per evitare che i lavoratori siano eccessivamente penalizzati in termini di reddito.

«La cassa – sottolinea a questo proposito il segretario di Fiom Cgil Udine, David Bassi – paga mensilmente circa 850 euro. E’ chiaro che se venissero usate, cosa che nessuno si augura, tutte e 4 le settimane, i lavoratori subirebbero una riduzione importante.

Per questo abbiamo chiesto all’azienda l’integrazione, che è anche un modo per riconoscere l’impegno dei dipendenti in questi due anni di pandemia. L’accordo è in via di perfezionamento, spero lo firmeremo domani (oggi, ndr), con l’auspicio che anche Abs segua questa stessa strada».



E’ invece già arrivato, ieri mattina, il via libera alla cassa integrazione in Automotive Lighting a Tolmezzo, nello stabilimento Marelli che produce fanali per alcuni dei principali brand tedeschi dell’automobile. L’ammortizzatore è stato attivato per un massimo di 837 lavoratori e prenderà il via dal prossimo 14 marzo per 4 settimane. «Sarà utilizzato a rotazione – spiegano i delegati Rsa, Liduino d’Orlando e Raffaella Stroili, che ieri mattina hanno partecipato all’esame congiunto insieme al referente di Fim Cisl per l’Alto Friuli, Fabiano Venuti –. Quante persone saranno via via coinvolte lo sapremo settimana per settimana. In questo momento la visibilità è molto corta. L’auspicio è che l’impatto sia il più contenuto possibile».



Dietro alla richiesta dell’ammortizzatore sociale, nel caso di Automotive c’è la difficoltà di approvvigionamento di alcuni componenti da parte di Bmw e Porsche , in particolare delle cablature legate a un’azienda con sede in Ucraina, che hanno costretto i due marchi a rallentare la produzione con conseguenze che sono andate a ripercuotersi lungo tutta la filiera.