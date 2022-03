Drone militare proveniente dalle zone di guerra precipita in un’area residenziale a Zagabria

Lo ha confermato il primo ministro croato, Andrej Plenković, precisando che sono in corso indagini per accertare tutte le circostanze dell'incidente. Non ci sono feriti

ZAGABRIA. Un grosso oggetto volante è precipitato a Zagabria, poco dopo le 23 di giovedì 10 marzo, provocando un forte scoppio e creando un cratere di circa tre metri, provocando danni ad alcune automobili parcheggiate nelle

vicinanze, ma senza causare feriti.

Drone del conflitto russo-ucraino precipitato nella notte a Zagabria. Il premier croato: "Stiamo indagando"

L'oggetto si è abbattuto al suolo nella parte occidentale della città, nel rione di Jarun, vicino al dormitorio studentesco di Stjepan Radić. Nel corso della mattinata si sono susseguite numerose ipotesi sul tipo di velivolo, prima che la conferma arrivasse dal primo ministro croato Andrej Plenković in persona: si tratta di un drone militare giunto dalla zona di guerra in Ucraina. Plenkovic ha precisato che sono in corso indagini per accertare tutte le circostanze dell'incidente.

Il velivolo è entrato nello spazio aereo croato dall'Ungheria, volando in direzione da est a ovest, a un'altitudine di circa 1.300 metri e a una velocità di 700km/h. Prima avrebbe sorvolato la Romania. Prima di precipitare, il velivolo è rimasto nello spazio aereo croato per circa sette minuti, mentre sull'Ungheria ha probamente volato per circa quaranta minuti.

Secondo le prime ricostruzioni sul posto dovrebbe trattarsi di un drone da ricognizione del tipo Tu-141 di produzione sovietica, ma utilizzato dall'esercito ucraino. Un modello che vanta un raggio d'azione di circa 1.000 chilometri e che, si

suppone, possa essere partito dalla zona di Odessa. «Si tratta di un incidente molto serio ma molto probabilmente non si tratta di una minaccia rivolta contro la Croazia», ha riferito il ministero della Difesa croato.