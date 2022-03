Malore fatale nel giardino, muore noto imprenditore

Giovanni Verrengia, ex militare di Aviano, aveva diretto un’agenzia immobiliare. Stava spostando un trattorino rasaerba. Inutili i tentativi di rianimazione

AVIANO. La comunità avianese piange Giovanni Verrengia “Gianni”, 67 anni. Imprenditore noto soprattutto nel settore immobiliare, attivo in numerose associazioni non solo sportive con ruoli di rilievo, era stato consigliere dell’Unione piccoli artigiani avianesi.

Verrengia ha accusato un malore mentre si accingeva a installare su un mezzo due rampe per il trasporto di un trattorino rasaerba destinato alla cura del giardino di casa.

Le condizioni sono apparse subito gravi: a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo praticando il massaggio cardiaco da parte del figlio Andrea e del cognato Ivo. Inutile anche l’ausilio di un defibrillatore. Gli sforzi per riattivare il battito cardiaco, proseguiti con l’arrivo dei sanitari dell’ospedale di Pordenone, si sono rivelati purtroppo vani.

Originario di Cellole in provincia di Caserta, Verrengia era un sottufficiale dei carristi alla metà degli anni Settanta nell’ex caserma Zappalà di Aviano. Successivamente aveva guidato un ’azienda artigianale-commerciale di prodotti e materiali edili.

Dalla metà degli anni Novanta assieme ai figli, aveva diretto sino al pensionamento un’affermata agenzia immobiliare che aveva voluto intitolare alla figlia Lorena. Oltre che per le attività lavorative e imprenditoriali, Giovanni Verrengia era molto conosciuto nell’ambito associazionistico avianese. Aveva fatto parte di numerosi sodalizi locali: dallo sci club, anche in qualità di presidente, all’associazione Brentella, gruppo di pescasportivi. Aveva seguito anche il calcio giovanile come presidente del Maddalena, carica che aveva ricoperto pure nell’associazione dei camperisti.

Appassionato di viaggi, aveva visitato col camper, assieme alla famiglia, molte località in Italia e all’estero.Anche in funzione delle proprie attività era stato a lungo consigliere dell’Unione piccoli artigiani avianesi.

Numerose le espressioni di cordoglio giunte ai familiari da parte degli avianesi. Giovanni Verrengia lascia la moglie Mara, i figli Stefano, Lorena, Andrea e Marco, la sorella, i nipoti. I funerali saranno celebrati sabato mattina, alle 11, nel duomo di Aviano.

