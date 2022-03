Torna al suo posto l’insegna del piazzale dedicato a Norma Cossetto divelta dai vandali

UDINE. E’ tornato al suo posto il palo con l’insegna del piazzale dedicato a Norma Cossetto, nel quartiere di Sant’Osvaldo. Nella notte tra mercoledì e giovedì qualche vandalo aveva fatto sparire il cartello a ricordo della donna torturata e gettata in una foiba nel 1943 dai partigiani titani.

Il sindaco Pietro Fontanini, insieme all’assessore Alessandro Ciani, ha voluto essere presente personalmente, venerdì mattina, nel momento in cui gli operai comunali hanno rimesso in piedi il palo. «Il cartello sradicato - ha chiarito - è stato trovato a 200 metri di distanza, in via Attimis.

Quello che è successo è molto grave, siamo rimasti colpiti dalla violenza di questo atto di vandalismo. Non riesco a comprendere le ragioni di così tanto odio nei confronti di una persona che è morta dopo aver subito torture e sevizie - ha ricordato Fontanini -. Il fatto che qualcuno non voglia l’intitolazione di questo piazzale a Norma Cossetto è gravissimo».

Una scelta, quella dell’amministrazione, che è stata concretizzata lo scorso 10 febbraio, nell’ambito delle celebrazioni per il Giorno del Ricordo. E visto che non è la prima volta che qualcuno si accanisce contro la targa dedicata a Cossetto (era già accaduto il giorno prima dell'inaugurazione, il 9 febbraio), il sindaco annuncia che l’area sarà videosorvegliata per scongiurare ulteriori atti vandalici.

«Azioni di questo genere si erano già verificate negli scorsi anni nel parco dedicato ai Martiri delle foibe - ha ricordato Ciani -. Evidentemente c’è ancora chi si ostina a voler negare una vicenda storica che ha riguardatosi anche le nostre terre. Invece bisogna farle conoscere, soprattutto ai più giovani, e per questo è giusto che il Comune non si arrenda a chi nega, continuando a portare avanti la memoria di Cossetto».