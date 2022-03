Coronavirus, in regione i contagi tornano a salire: +12,2% in sette giorni

Gli ultimi dati confermano il cambio di scenario. Ma intanto arriva da Roma il via libera al passaggio in zona bianca

UDINE.La curva del coronavirus è ancora una volta in rialzo. In Friuli Venezia Giulia negli ultimi sette giorni i contagi sono aumentati del 22%, con una punta superiore al 38% in provincia di Trieste e solo Gorizia in controtendenza. «Un trend coerente con i dati nazionali ed europei», osserva il responsabile della task force regionale anti Covid Fabio Barbone.

Il fenomeno, al momento, non ha avuto riflessi sugli ospedali, anche se la diminuzione dei ricoveri segna un rallentamento. Il vero problema sono le assenze dal lavoro tra gli operatori sanitari, commenta ancora Barbone: «Si registrano positività anche tra i vaccinati con booster, per quanto generalmente asintomatici o paucisintomatici».

l rialzo, dopo 39 giorni filati di discesa, è iniziato il 9 marzo, ma già da inizio mese lo scenario è cambiato. Il confronto tra la somma dei positivi del periodo 5-11 marzo rispetto al 26 febbraio-4 marzo evidenzia un aumento delle infezioni. In regione si è passati da 3.577 a 4.360 (+21,9%), ma l’impennata più netta è quella di Trieste (da 850 a 1.176, +38,4%), con la provincia di Pordenone al +30% (da 799 a 1.039), quella di Udine al +15,7% (da 1.424 a 1.647) e Gorizia unica a calare (da 430 a 415, -3,5%).

Ma cosa può aver determinato la ripartenza del virus? «In assenza di convincenti evidenze su una mutazione biologica clinicamente rilevante, la spiegazione sembra più legata alla variazione dei comportamenti delle persone», afferma Barbone informando che un notevole numero di campioni è peraltro in corso di sequenziamento in queste ore da parte del laboratorio regionale di riferimento.

Le conseguenze? «È presto per dire se il fenomeno comporterà un rialzo nei ricoveri». Stando al bollettino di ieri, negli ospedali del territorio regionale si contano 160 ricoveri Covid, di cui 10 nelle terapie intensive (due in meno di giovedì) e 150 nei reparti ordinari a media e bassa intensità. In attesa di verificare se è iniziata una nuova ondata, i dati degli ospedalizzati si confermano da zona bianca per la seconda settimana consecutiva e per questo il ministro della Salute Roberto Speranza ha inserito anche il Fvg tra le regioni che da lunedì 14 marzo, via ordinanza, rientreranno nella fascia con minori restrizioni, per quanto ormai la vera differenza per i cittadini è l’essere o meno vaccinati e quindi in possesso di Green pass rafforzato.

Sulle 24 ore la Regione, con il vicepresidente Riccardo Riccardi, informa di 640 contagi, di cui 234 da tampone molecolare (su 4.924, percentuale di positività pari al 4,8%) e 406 da test rapido antigenico (su 5.780, 7%). Dal febbraio 2020 hanno contratto il virus 314.929 persone, di cui 68.348 a Trieste (+155), 35.419 a Gorizia (+42), 130.445 a Udine (+266), 76.099 a Pordenone (+162) e 4.618 da fuori regione (+13).

Numerosi i casi nel Servizio sanitario, un totale di 26 tra gli 11 dell’Azienda Friuli Centrale, i 10 di Asugi, i tre della Friuli Occidentale, i due, uno ciascuno, di Burlo e Cro. Nelle residenze per anziani si aggiungono 41 positivi tra i 22 ospiti e i 19 operatori. I decessi di giornata sono cinque: una donna di 88 anni di Trieste, una donna di 71 anni di Duino Aurisina, una donna di 88 anni di Udine, un uomo di 62 anni di Cordenons e una donna di 50 anni di Pordenone. Il numero complessivo dei decessi ammonta a 4.824: 1.181 a Trieste, 428 a Gorizia, 2.297 a Udine, 918 a Pordenone. I totalmente guariti sono 292.431, i clinicamente guariti 192, le persone in isolamento risultano essere 17.322.