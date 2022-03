Allo stadio di Verona compare uno striscione con le coordinate di Napoli per i missili di Russia e Ucraina

VERONA. È diventato virale nelle ultime ore, su social, siti e chat dei tifosi del Napoli, lo striscione esposto a Verona e firmato Curva sud. Ci sono le bandiere di Russia e Ucraina e poi una serie di numeri che rappresentano le coordinate di Napoli, quasi una sorta di indicazione a “colpire” la città mentre infuria la guerra.

Numerosi i commenti. Lo scrittore Maurizio De Giovanni, su Fb, sottolinea: «Il raffinato, intelligente e geografico striscione della curva veronese, che dà ai missili russi e ucraini la corretta localizzazione dell'obiettivo. Per chi non lo sapesse, sono le coordinate della mia città. Sempre ammirevolmente pronti a cogliere elementi di stretta attualità per rinnovare la propria profonda idiozia razzista».

«Solo per farci capire - conclude De Giovanni - con un plastico esempio a che punto può arrivare l'imbecillità (sub) umana, e come, in un cervello troppo angusto possano mescolarsi cose molto serie e fesserie». Lo striscione è apparso nei pressi dello stadio Bentegodi di Verona dove nel pomeriggio il Napoli, per la cronaca, ha battuto i padroni di casa per 2 a 1.

Lo striscione è stato esposto la notte scorsa all'esterno dello stadio di Verona, in uno dei parcheggi messi a disposizione degli ospiti. Sono in corso accertamenti sull'accaduto. La società scaligera al momento non ha commentato l'episodio.

Lo striscione – come anticipato – è stato firmato dalla Curva sud, cuore del tifo scaligero diviso da una fiera rivalità con i napoletani che in passato è spesso trascesa negli insulti razzisti.

Il contenuto minatorio e l’allusione alla guerra stride ancor di più nella partita in cui l’Hellas ha lanciato un’iniziativa di solidarietà per il popolo ucraino, un gazebo nel parcheggio dello stadio per raccogliere generi alimentari a lunga conservazione e medicinali di primo soccorso da spedire direttamente nel Paese invaso dalla Russia.