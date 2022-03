Ciconicco prepara la Via Crucis: sulle colline settanta figuranti

FAGAGNA. Un appuntamento entrato ormai nella tradizione quello della sacra rappresentazione della passione e morte di Cristo, che si terrà con oltre una settantina di figuranti venerdì santo 15 aprile sulle colline di Ciconicco, frazione di Fagagna, dopo due anni difficili che ne hanno imposto il rinvio al mese di settembre causa le restrizioni imposte dalla pandemia nel periodo pasquale.

L’organizzazione è a cura dell’associazione culturale “Un Grup di Amis” diretta quest’anno Claudio Moretti e Fabiano Fantini, due attori noti nell’ambito artistico regionale con il gruppo “Teatro Incerto”.





«Dopo il prezioso contributo di Giacomo Trevisan che ci ha seguiti e diretti per quattro anni, troviamo per la 44esima edizione una regia apprezzatissima dal pubblico ed altamente professionale – annuncia il presidente dell’associazione Andrea Schiffo –. Stiamo infatti lavorando già molto bene con le persone che interpreteranno i vari ruoli.

Sono inoltre in cantiere idee nuove e interessanti per gli aspetti scenografici – affidati a Luigina Tusini – che andranno a rappresentare il testo scelto per la nuova edizione».



Tratta dall’opera “Processo a Gesù” di Diego Fabbri, l’edizione 2022 della tradizionale rappresentazione, proporrà in forma rinnovata il dramma della Passione di Cristo grazie a una settantina di figuranti in costume, dando la possibilità a quanti saranno presenti il 15 aprile a Ciconicco di vedere ancora una volta qualcosa di inedito. Inedita anche l’opera di Silvano Spessot che farà da copertina al materiale divulgativo e promozionale della rappresentazione.



«Un contributo di prestigio, che ci è giunto da parte dell’artista ciconicchese Daniele Bulfone, che negli anni ha dato colore e forma alle nostre copertine – rileva Andrea Schiffo che presiede il gruppo “Un Grup di Amis – al quale vanno i nostri ringraziamenti così pure al pittore Silvano Spessot per il suo contributo artistica».



L’opera che si riferisce alla sacra rappresentazione creata da Spessot è stata consegnata giorni fa all’associazione che sta valutando di esporla al Città Fiera assieme ad altro materiale illustrativo della tradizione «così da dare modo al pubblico di apprezzare questa forma d’arte, nell’attesa di venirci a trovare il venerdì santo» precisa Schiffo.

Nel corso dell’anno sarà inoltre presentata una pubblicazione frutto del lavoro che il Circolo fotografico Friulano ha svolto con noi durante la scorsa edizione: un quaderno fotografico della Via Crucis di Ciconicco, «opera di documentazione importante e preziosa per la conservazione di questo bene immateriale» fa notare Schiffo.



