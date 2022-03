UDINE. Era uno storico commerciante. Il suo nome è legato al negozio di abbigliamento “Franco Sport” di via Cosattini, ma tanti udinesi ricordano ancora Giuseppe De Giusto per la sua cordialità, il sorriso e la passione instancabile di un negoziante d’altri tempi, che sapeva accogliere i clienti e farli sentire un po’ come fossero a casa loro.

È