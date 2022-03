Anziano perde il controllo dell’auto mentre esce dal parcheggio, danneggia 12 vetture e poi si schianta

GORIZIA. Deve uscire, alla guida della sua Ford Fiesta, dal parcheggio antistante all’ospedale San Giovanni di Dio di via Fatebenefratelli. Ma, per cause al vaglio dei vigili urbani di Gorizia, perde all’improvviso il controllo della sua vettura che finisce addosso a dodici autovetture regolarmente posteggiate, danneggiandole, alcune anche in maniera consistente. Poi, invece di uscire dal parcheggio percorrendo la normale strada, gira illogicamente a destra, sfonda la recinzione e la siepe e finisce, dopo un salto di un paio di metri, sulla strada sottostante, in via Aquileia.

Solo la fortuna vuole che, in quei frangenti, non passi nessun mezzo, altrimenti il sinistro avrebbe potuto avere conseguenze ancora peggiori. Per la verità, poco distante stava sopraggiungendo uno scooterista che, all’improvviso, si è visto sbucare quell’auto non da un incrocio ma dalla recinzione dell’ospedale. Comprensibili la frenata e lo stupore.

Sono questi, in breve sintesi, i fotogrammi dell’incredibile incidente che si è verificato lunedì 14 marzo, poco prima delle 12, a Gorizia. Sul posto, oltre ai vigili urbani che si sono occupati dei rilievi (piuttosto complessi vista la dinamica), un mezzo dei vigili del fuoco per la rimozione della vettura e la messa in sicurezza dell’asse stradale.

Tanti i detriti su tutto il percorso: dal parcheggio dell’ospedale alla carreggiata. Ma il problema peggiore, come rilevato dai pompieri, è stato determinato dalla rottura della coppa dell’olio dell’utilitaria: questo ha fatto sì che, sulla strada, si riversasse il lubrificante della Fiesta, rimasta notevolmente danneggiata nello schianto multiplo. Inoltre, si è sviluppato anche un principio d’incendio, subito soffocato dai vigili del fuoco, accorsi dal vicino Comando provinciale di via Paolo Diacono.

La conducente dell’auto, un’ottantasettenne originaria e residente a Gorizia, è stata subito portata al Pronto soccorso del San Giovanni di Dio, quindi pochi metri più in là. Evidentemente sotto choc, è rimasta sempre cosciente. E il codice triage con cui è stata accolta all’astanteria era il “verde” che connota casi non gravi. Insomma, gli è andata anche bene. Non sono state fornite le generalità ma soltanto le iniziali: si tratta di T.L.

I vigili urbani stanno, ora, lavorando per capire cosa possa essere successo. La spiegazione più plausibile (ma si tratta, allo stato, ancora di un’ipotesi) è che l’ottantasettenne possa essere rimasta vittima di un malore e la perdita di controllo del mezzo sarebbe stata la conseguenza. Non viene nemmeno esclusa l’ipotesi che porta ad un’improvvisa avaria dell’autovettura, peraltro anche piuttosto datata. Prova ne sia che i soccorritori, al loro arrivo, l’hanno trovata accesa e con i giri del motore sostenuti: questo potrebbe far presupporre che l’acceleratore sia rimasto bloccato per un qualche malfunzionamento, favorendo così la perdita del controllo del mezzo.

Nell’immediato si è formato un capannello di curiosi. Presenti anche alcuni dei proprietari delle auto parcheggiate, rimaste danneggiate.