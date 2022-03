UDINE. Le regole più severe per la cessione del credito a terzi in cambio dello sconto in fattura non ne cambiano la sostanza. Il Superbonus era e rimane il padre di tutti gli incentivi per la ristrutturazione e il rinnovamento della casa, ma anche nel 2022 gli incentivi per l’abitazione sono moltissimi.

Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1€ al mese per 3 mesi poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Noi Messaggero Veneto la comunità dei lettori