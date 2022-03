Diecimila candidati per 1.133 posti: parte il concorsone per la scuola, alla prova i primi 27 prof

UDINE. I primi 27 candidati di un esercito di quasi 10 mila aspiranti a un posto fisso nella scuola del Friuli Venezia Giulia si sono messi in fila ieri nelle diverse sedi fissate dall’Ufficio scolastico regionale (Usr). È stato l’avvio, con una prova scritta, del concorso congelato per due anni in tempo di pandemia e che mette a disposizione 1.133 cattedre nelle scuole medie e nelle superiori del territorio.

In Friuli Venezia Giulia gli iscritti sono precisamente 9.971. Tanti quanti hanno presentato domanda entro il 31 luglio 2020, come da decreto ministeriale che ha varato il maxi concorso per stabilizzare 33 mila precari in tutta Italia (430.585 le domande arrivate). Una procedura ordinaria finalizzata «al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado», alcuni già dal prossimo settembre. Le prove si concluderanno il 13 aprile e saranno sostenute nella regione in cui i candidati hanno presentato domanda, mentre gli orali sono stati accorpati per classi di concorso in diverse località.Nello specifico del Friuli Venezia Giulia sono previste le prove orali per l’insegnamento di arte, materie letterarie alle superiori, italiano, storia e geografia, musica, costruzioni navali, elettronica, scienze motorie, tecniche delle comunicazioni multimediali, inglese, meccanica e per il sostegno. La fase di selezione scattata ieri (gli abbinamenti aule/candidati vengono comunicati dall’Usr con un paio di settimane di anticipo rispetto alla convocazione), secondo quanto introdotto dal decreto Sostegni bis, prevede un’unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.L’auspicio del sindacato è che quei 1.133 posti vengano tutti coperti, anche in funzione preventiva rispetto a un’altra uscita di massa prevista con il prossimo settembre. Secondo fonte ministeriale, infatti, in Fvg è programmato il pensionamento di 464 docenti, di cui 196 delle superiori, 67 delle medie, 151 delle primarie e 50 delle scuole dell’infanzia. Uscite che si sommano alle 189 previste per il personale Ata. «Solitamente, rispetto agli iscritti iniziali, se ne presenta alle prove circa la metà – commenta Ugo Previti, segretario Uil scuola –. Tireremo le somme giorno per giorno sperando che, anche a fronte delle uscite agevolate da Quota 102 e Opzione donna, si possa dare ai supplenti la meritata stabilità e alle famiglie la garanzia della continuità didattica per i loro ragazzi».Adriano Zonta della Cgil conferma a sua volta che l’obiettivo è la stabilizzazione, ma sin d’ora sollecita nuove metodologie di reclutamento: «Non è pensabile tra l’altro che per ogni concorso si debbano caricare di ulteriore lavoro i docenti chiamati in commissione». E pure Antonella Piccolo della Cisl ribadisce la richiesta di «un ritorno alle assunzioni anche attraverso le graduatorie, per dare il giusto riconoscimento a docenti che hanno accumulato una esperienza che va correttamente valorizzata». A livello nazionale, informa il ministero, il 64% dei candidati del concorso è di sesso femminile. Quanto alle classi d’età, il 30,4% degli aspiranti professori ha 30 anni o meno, ma c’è pure un 6,2% di cinquantenni, a conferma del fenomeno della precarietà nella scuola. Le regioni in cui si è concentrato il maggior numero di domande sono la Lombardia (62.580), il Lazio (52.882) e la Campania (49.213). Il 23,9% dei candidati proviene dal Nord, il 18,4% dal Centro, il 57,6% dal Sud e dalle Isole, lo 0,2% dall’estero.