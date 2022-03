È morto Sergio Canciani, scrittore e giornalista: per anni è stato corrispondente Rai da Mosca

Si è spento a 76 anni il giornalista e scrittore triestino Sergio Canciani. Cresciuto professionalmente nella redazione regionale della Rai, per lungo tempo è stato un volto noto a livello nazionale come corrispondente da Mosca.

Negli anni ‘90 aveva seguito per il Tg2 la guerra nell’ex Yugoslavia come inviato e per tredici anni era stato corrispondente per la Rai dalla capitale russa. Autore di numerosi saggi, nel corso della sua carriera aveva collaborato con vari quotidiani, compreso Il Piccolo, e riviste.

In ambito giornalistico era uno dei massimi conoscitori della Russia dell’era Putin, temi su cui aveva scritto innumerevoli articoli, anche per il nostro quotidiano, e due apprezzati libri, “Roulette Russia” e “Putin e il neozarismo”.