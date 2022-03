MERETO DI TOMBA. «Democraticità, uguaglianza di diritti degli associati, promozione di progetti di solidarietà sociale: sono i valori del movimento politico in cui milito e nei quali mi riconosco».

Francesco Clun, segretario provinciale di CasaPound a Trieste, li ha ricordati lunedì 14 marzo, durante la testimonianza resa in qualità di parte civile, nel processo per diffamazione aggravata a carico del consigliere regionale del Patto per l’Autonomia, Massimo Moretuzzo.