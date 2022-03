Non accetta la fine della relazione, perseguita e minaccia la sua ex: arrestato

PORDENONE. Non accettava la fine della loro relazione e la decisione della donna di stare con un altro uomo, e perseguitava la ex compagna minacciandola di morte. Per questa ragione un uomo di 44 anni, residente a Pordenone, è stato arrestato dopo essere stato rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Verbania Cusio Ossola nel comune di Domodossola, sua città di origine.

Alcune settimane fa l'uomo ha ripetutamente minacciato di morte la sua ex compagna, nella sala giochi dove la donna lavora. Inoltre, ha più volte danneggiato la sua vettura.

Già in passato nei confronti dell'uomo era stato un provvedimento di divieto d'avvicinamento alla donna; lo scorso novembre, poi, aveva patteggiato una condanna a 10 mesi di reclusione per il reato di stalking proprio nei confronti della ex compagna. Nei giorni scorsi, su richiesta della Procura di Pordenone, dunque, il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso l'ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere nei confronti dell'uomo.