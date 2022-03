Rubati tutti i materiali per gli eventi di “Festintenda”: partita la raccolta fondi per aiutare i volontari

MORTEGLIANO. Una raccolta fondi per acquistare i materiali - tra cui cavi, attrezzature varie, e anche i teli del tendone - rubati nell’area ex militare dedicata agli eventi di “Festintenda”, organizzati dal circolo Il cantiere di Mortegliano. Per questo gli organizzatori del festival che ospita eventi musicali e di ogni genere, attivo da 38 anni a Mortegliano, hanno avviato questa raccolta , sulla piattaforma GoFundMe. “Ci sono stati sottratti dei materiali: cavi e materiale elettrico vario, generatore e decespugliatore, oltre a danni in tutte le strutture della nostra area - hanno riferito -. Ma l'ultima brutta sorpresa è stato il furto dei teli del tendone. Siamo volontari, che dedichiamo il nostro tempo libero alla riuscita della manifestazione, questi episodi ci addolorano”.

“Questi furti - scrivono i volontari - ci creano enormi problemi a livello di costi, di documenti da rifare e mettono a rischio la realizzazione degli eventi già in programma per il mese di maggio e giugno, perché non possiamo montare il tendone”.



2 Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito 1€/mese per 3 mesi, poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Sei già abbonato? Accedi Sblocca l’accesso illimitato a tutti i contenuti del sito

“I nostri valori e i nostri principi - aggiungono - fanno parte della nostra vita come dello spirito della festa. Quindi - concludono - vogliamo chiedere aiuto a tutti, con quello che potete, per cercare di riacquistare il materiale che ci hanno rubato”.La raccolta è arrivata a 1.700 euro grazie a decine di donazioni ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/advx2-aiuta-festintenda . L'obiettivo prefissato per poter acquistare tutto il materiale necessario è di 15 mila euro.