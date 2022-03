Transitati in Fvg 24 mila profughi in fuga dalla guerra

UDINE. Oltre 24 mila persone in fuga dalla guerra sono sin qui transitate attraverso i confini del Friuli Venezia Giulia. Circa 1.400 si sono fermate sul territorio, nella maggior parte dei casi ospiti di parenti o amici.

Numeri alti, ma il fenomeno rimane ancora «sotto controllo», sintetizza il prefetto di Trieste Annunziato Vardè nel giorno in cui le istituzionali regionali strutturano un piano di accoglienza necessariamente “work in progress” in un quadro di profonda incertezza sugli sviluppi del conflitto.





Il vertice Regione-prefetti si concretizza in piazza Unità, in mattinata. Al tavolo il presidente della Regione e commissario delegato per l’emergenza Ucraina, Massimiliano Fedriga, gli assessori con delega alla Salute e alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, e alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, e i prefetti: assieme a Vardè, i colleghi di Gorizia Raffele Ricciardi, di Pordenone Domenico Lione e di Udine Massimo Marchesiello.

Il punto di partenza sono i numeri raccolti e illustrati dal prefetto triestino. Sommando i profughi identificati a Fernetti (12.492), al valico di Tarvisio (10.140) e a Gorizia (1.586), il totale degli ingressi dall’Ucraina in guerra tocca quota 24.218. In larga parte si tratta di persone poi dirette in altre aree del Paese, ma non mancano quelle che si sono fermate in Fvg.

La somma dei dati ufficiali (539 si trovano a Udine, 359 a Trieste e altre 359 a Pordenone) parla di 1.257 ospiti, ma si arriva verosimilmente attorno a 1.400 aggiungendo quelli di Gorizia, al momento non quantificati con precisione.



Nella prospettiva di numeri in ulteriore crescita (non vanno sottostimati tra l’altro gli ingressi, non conteggiati, dai valichi minori), la definizione di un piano di accoglienza è un’azione mirata innanzitutto a individuare percorsi di accoglienza e assistenza per chi scappa dalle bombe, con una particolare attenzione alle operazioni sanitarie.

Il vicepresidente Riccardi informa dell’allestimento di due presidi a Fernetti e Ugovizza in cui, con in campo la Protezione civile, vengono erogati generi di prima necessità e iniziano le procedure di identificazione. Visto peraltro che i flussi si stanno intensificando, «sono presidi che dovremo necessariamente ampliare».



Quanto al tema della sicurezza sanitaria, è operativo da ieri un hub alla Fiera di Udine per tamponi ed eventuali vaccinazioni di chi non ha parenti e amici e non rientra nei consueti circuiti di una rete di accoglienza che, al momento, ha preso in carico 200 persone, mentre altre 88 si trovano in strutture parrocchiali e comunali.

Per adesso, assicura Vardè, può bastare così, ma rimane sempre aperta la via delle strutture alberghiere, come da ordinanza della Pc nazionale. «Contiamo invece che non debbano servire l’esercito e le caserme», aggiunge il prefetto.



Un altro passaggio, è l’anticipazione del presidente Fedriga, sarà l’istituzione a breve di un’Unità di crisi composta, oltre che da Regione e prefetture, anche da Anci, Tribunale dei minori e, nel caso, dall’Ufficio scolastico regionale. Tra gli obiettivi del piano rientra infatti anche l’identificazione dei minori non accompagnati, già in arrivo sul territorio.

E, dopo le indicazioni ministeriali alle istituzioni scolastiche sull’urgenza di psicologi, mediatori linguistici e culturali (la Regione, ha fatto sapere l’assessore Roberti, ha pubblicato un avviso per individuare parlanti in ucraino e russo), è anche in cantiere il progressivo inserimento a scuola dei profughi in età scolastica.



