Quali sono le novità sul bonus prima casa contenute nel decreto Milleproroghe?

Chi acquista la prima casa ha diritto al regime di Iva agevolato e ad altri benefici sulle imposte in presenza di determinati requisiti. Il decreto Milleproroghe, in conseguenza della situazione legata all’emergenza Covid, ha stabilito che il tempo a disposizione per trasferimento della residenza, vendita o riacquisto riprende a decorrere dal 1° aprile.