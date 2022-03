SACILE. È una strada in salita il recupero dei danni in euro subiti da una trentina di ex clienti del Mercatone Uno: nel 2019 hanno versato le caparre per merce mai consegnata, a domicilio.

La media del danno oscilla tra due o tremila euro a testa e sul caso fa il punto Federconsumatori, l’associazione che da tre anni assiste gli ex clienti di Sacile e del Friuli occidentale.

«L’importo