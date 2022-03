Omicron 2, che cosa sappiamo della nuova variante (e come riconoscere i sei sintomi)

La subvariante è ormai al 30% e sta soppiantando la “sorella”. Come si riconosce e quali sono i rischi. Gli scienziati: “Presto diventerà prevalente, ma per ora non ha influito sui ricoveri”

Si chiama Omicron BA.2 o più comunemente Omicron 2 ed è la versione del virus Sars-CoV-2 più contagiosa di sempre. Le sue origini non sono ancora chiare. Sappiamo che è la "sorella" di Omicron, individuata per la prima volta in Sud Africa e che ora è maggioritaria in Italia.