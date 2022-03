A Pordenone studente ucraino alle medie, tra i compagni c’è una ragazza russa

PORDENONE. Il nuovo compagno di classe è ucraino per la ragazzina russa nella scuola Lozer a Pordenone: un nuovo amico. I conflitti sono fuori dall’aula e decine di bandierine arcobaleno sono appese sui vetri della scuola, in via Zara. Nelle ore di musica lungo i corridoi della Lozer si sente l’eco degli inni nazionali ucraino, russo e italiano: l’accoglienza ha il ritmo della pace nel comprensivo Torre.

«Una classe terza davvero speciale è nella secondaria di primo grado Lozer – spiega il dirigente Vladimiro Giacomello – con alunni ucraini di famiglie immigrate a Pordenone da molti anni e anche russi. L’accoglienza è la nostra priorità: non lasciamo indietro nessuno e ci impegniamo al massimo».





In prima linea ci sono i docenti. «Benvenuto al primo alunno ucraino in fuga dalla guerra nella classe terza alla Lozer di Pordenone», dice Lucia Vivian docente coordinatrice di plesso. L’abbraccio è virtuale con le norme di sicurezza anti-Covid ma il verbo accogliere ha un significato concreto.In fuga dalle bombe, il nuovo iscritto alla Lozer ha lasciato a 13 anni Ternopiľ nell’Ucraina occidentale, ex capitale della Repubblica socialista sovietica di Galizia e tutti gli affetti. Nello zaino ci sono i ricordi e la speranza di tornare a casa. «Una mamma di origine ucraina ha inserito il nostro nuovo iscritto – indica il dirigente Giacomello – e il consiglio di classe definirà il piano di studio, in vista dell’esame del terzo anno».I ricongiungimenti familiari e tra nuclei di amici vanno avanti. «Nelle ore di lezione – indicano i docenti – si ritagliano gli spazi per l’insegnamento della lingua italiana. I docenti del cosiddetto organico Covid sono una risorsa importante, poi il nuovo iscritto ha l’appoggio dei compagni di classe ucraini e russa».La prima parola in italiano? «Ciao – dice il ragazzino ucraino – grazie». Storie di scuola che fanno bene al cuore. «Stiamo cercando mediatori linguisti – aggiunge il dirigente nel comprensivo Torre –. Non escludiamo l’arrivo di altri alunni: accoglienza per tutti nel segno della pace e contro tutte le guerre».Le scuole si attrezzano a Pordenone anche per i profughi ucraini adulti: nei comprensivi a San Vito al Tagliamento, Brugnera, Cordenons e Sacile. A Pordenone ci sono 12 studenti adulti neo iscritti alle lezioni di italiano nel Centro provinciale dell’istruzione Cpia, in via Rive Fontane e altri in lista di attesa.

Età media da 20 a 66 anni tra i profughi ucraini nel Cpia. «Ci sono richieste di iscrizioni di profughi ucraini ai corsi di lingua italiana anche nei poli periferici del Cpia – dice la dirigente Rossella Quatraro – a Pasiano, Porcia, Sacile e altrove. La scuola offre integrazione e socializzazione ai nuovi studenti. È probabile l’attivazione di nuovi corsi di lingua italiana, rispetto a quelli programmati 2022».



