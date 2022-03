Report Gimbe, forte crescita dei contagi in Friuli Venezia Giulia: +28% dei nuovi contagi in 7 giorni

UDINE. In Friuli Venezia Giulia, nella settimana dal 9 al 15 marzo, è stata registrata una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, pari a 1.523, e si è evidenziato un aumento dei nuovi casi pari al 28,8% rispetto alla settimana precedente.

Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e in terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19, rispettivamente pari al 10,8 e al 5,1%. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sull'andamento della pandemia. Secondo il report, in Fvg la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari all'81,3% (media Italia 83,8%) a cui aggiungere un ulteriore 2,2% (media Italia 1,8%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con dose booster è dell'82,6% (media Italia 83,5%).

Virus ancora in circolazione

Da Cartabellotta, dunque, un invito alla cautela: "Nel nostro Paese la circolazione virale è ancora molto elevata e la curva dei contagi ha ripreso a salire. Auspichiamo che le decisioni del governo vengano informate dalle evidenze scientifiche e dalla situazione epidemiologica e non dallo spirito di emulazione di altri paesi più 'temerari', dove peraltro hanno ripreso a crescere non solo i contagi ma anche le ospedalizzazioni".

In particolare, conclude, "per ciò che riguarda il green pass, l'obbligo può decadere immediatamente dove il rischio di contagio è basso (all'aperto, in luoghi al chiuso poco affollati, ben ventilati e con breve permanenza), mentre dovrà essere mantenuto nei locali chiusi a rischio elevato.

L'obbligo di mascherina, al momento, deve invece essere mantenuto in tutti i luoghi al chiuso, tenendo conto sia della estrema contagiosità della variante omicron - in particolare della BA.2 - sia delle incognite relative all'entità della risalita della curva dei contagi e al suo potenziale impatto sugli ospedali".

