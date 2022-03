Si guasta una locomotiva, ritardi sui treni tra Udine e Trieste

UDINE. Una locomotiva si è guastata nel pomeriggio di giovedì 17 marzo ed è rimasta ferma nel tratto ferroviario tra Monfalcone e Bivio D’Aurisina causando rallentamenti a tutti i treni diretti o in partenza da Trieste. Il guasto si è verificato alle 17.35. Subito si sono accodati al mezzo in panne, un locomotore isolato, i treni regionali 3615, 16625 e un treno merci.

Per limitare i disagi i tecnici delle Ferrovie hanno bypassato il tratto adottando un senso unico alternato sul binario rimasto percorribile. Il regionale 3446 in partenza da Trieste alle 18.16 e diretto a Venezia ha accumulato un’ora di ritardo, il regionale 17348 delle 18.28 per Udine è stato cancellato mentre il treno 1891 per Ljubljana in partenza alle 19.07 è partito mezz’ora dopo.

Stesso scenario sul fronte degli arrivi a Trieste con ritardi per quasi tutti i treni in transito dopo le 18, orario di rientro per molti pendolari che sono stati quindi costretti a fare i conti con un inevitabile disagio.