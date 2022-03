Incendio in un bosco a Ovaro: vigili del fuoco e Forestale lo domano grazie anche all’utilizzo dell’elicottero

OVARO. Un incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di venerdì 18 marzo nel bosco di Ovaro, nella zona di Ovasta, ma il tempestivo arrivo di vigili del fuoco, Forestale e Protezione civile, grazie anche all’intervento dell’elicottero, ha consentito al personale accorso sul posto di contenere le fiamme, la cui origine è ancora al vaglio.

A dare l’allarme è stato il sindaco Lino Not, che dal municipio aveva notato una colonna di fumo e ha quindi subito chiamato i soccorsi. «Dalla finestra del mio ufficio – conferma il primo cittadino – si vedeva il fumo e, visto che non piove da tempo ed è tutto secco, ho temuto che le fiamme potessero estendersi ulteriormente».

Fortunatamente ciò non è accaduto grazie all’impegno dei vigili del fuoco di Tolmezzo, degli uomini della Forestale di Villa Santina e dei tre volontari della Protezione civile di Ovaro e grazie all’intervento dell’elicottero della Protezione civile che ha gettato acqua sull’area interessata, grande circa come due campi da calcio. In poche ore la situazione è stata riportata alla normalità.