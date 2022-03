Cinque bambini e due donne accolti ai Faggi a Udine: erano stati prelevati in Polonia da tre volontari friulani

UDINE. Si sono rifocillati e puliti dopo un viaggio estenuante che li ha posti al riparo da un conflitto duro e ingiusto. Hanno riposato in un letto, al caldo, con il cuore gonfio a metà di gratitudine per chi li sta ospitando e a metà di paura per i parenti lasciati in Ucraina in mezzo alle bombe.

Sono sette i profughi ucraini provenienti da una cittadina del sud dell’Ucraina, non distante da Kherson, arrivati a Udine nella serata di lunedì 14 marzo con la carovana organizzata da “Le iene”. Cinque bambini di età compresa tra uno e circa una decina d’anni, la loro mamma Oksana e la nonna che ora, dopo la profilassi sanitaria anti-Covid, sono stati ospitati in due appartamenti della residenza Ai Faggi di via Micesio.

Ad accoglierli al loro arrivo nel capoluogo friulano c’erano gli assessori alla Sicurezza Alessandro Ciani e alla Sanità e Assistenza sociale Giovanni Barillari. «Sono scappati da una piccola città che si trova a sud dell’Ucraina – racconta Ciani –, hanno attraversato tutta l’Ucraina e poi hanno raggiunto il confine con la Polonia».

A Przemyśl hanno incontrato i volontari friulani che li hanno portati in salvo. I volontari facevano parte della carovana di oltre 60 auto e due pullman partiti sabato pomeriggio dal piazzale dello stadio Friuli e diretti appunto a Przemyśl, vicino al confine con l’Ucraina e a 100 chilometri da Leopoli. Carovana che, su iniziativa del giornalista Ismaele La Vardera inviato della trasmissione “Le iene”, con l’obiettivo di raccogliere i profughi in fuga dalla guerra e offrire loro vitto e alloggio in Italia. «Tre friulani, Andrea, Franco e Maurizio – spiega l’assessore Ciani – sono arrivati in Polonia con due auto per poter accogliere le due donne e i bambini. Hanno lasciato la Polonia lunedì mattina e viaggiato tutto il giorno, per rientrare a Udine verso le 19. Tutti poi sono stati accompagnati al Centro tamponi dell’Ente fiera di Martignacco allestito dalla Croce rossa e sottoposti al test anti Covid».

Ultimate le procedure sanitarie, per i sette ucraini si sono aperte le porte della residenza Ai Faggi, in base a un accordo tra l’amministrazione comunale e la Quiete (che gestisce la struttura) per accogliere fino a 30 persone. Sono stati sistemati in due appartamenti. Qui hanno cenato e un’interprete li ha aiutati nella sistemazione. «Ho trovato commovente – è ancora Ciani a parlare – il fatto che le due figliolette di uno dei volontari, raggiunto nel frattempo dalla moglie e appunto dalle bambine, abbiano iniziato a giocare con i piccoli ucraini. Finalmente per loro un po’ di serenità».

La paura non si è però allontanata dallo sguardo delle due donne che, molto riconoscenti dell’aiuto ricevuto, non possono però smettere di pensare a quello che sono state costrette a lasciarsi alle spalle, alla vita di prima, alla casa, ma soprattutto agli affetti, a chi in Ucraina è rimasto a lottare per la libertà. Alla notizia di ogni bombardamento e raid russo nell’area vicino casa è una corsa al telefono per sapere se i parenti sono in salvo.

Basta una voce ad alimentare la speranza, ormai appesa a un filo. Sempre per la popolazione ucraina, il Banco alimentare Fvg Veneto Orientale ha aderito all’iniziativa promossa dalla Feba (Federazione europea dei banchi alimentari): non una raccolta di alimenti ma di fondi, in sintonia con le esigenze riportate dai Banchi dei Paesi confinanti con l’Ucraina e dal Banco ucraino stesso, con i quali sono in contatto. Aziende, fondazioni, organizzazioni e privati cittadini possono unirsi alla campagna e donare su https://www.eurofoodbank.org/feba-supports-ukraine.