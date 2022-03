Furgone si schianta contro l'albero: a bordo due uomini, grave il passeggero

SAN VITO AL TAGLIAMENTO. Il furgone si è schiantato contro un albero subito dopo la curva in via delle Fosse, a San Vito al Tagliamento. L’impatto è stato così violento da deformare l’abitacolo del veicolo e lo stesso tronco, del diametro di circa 60 centimetri. A bordo c’erano due uomini, rimasti entrambi feriti. Più gravi le condizioni del passeggero. Trovato in stato di incoscienza dai primi soccorritori, si è poi ripreso.

L’uomo, 36 anni, K.E. le sue iniziali, è di nazionalità albanese e abita a Casarsa. Ora è ricoverato nel reparto di terapia semintensiva a Udine. Non è stata sciolta la prognosi. Ha riportato traumi meno seri il conducente dell’auto, il connazionale M.V., di una decina d’anni più giovane, anch’egli domiciliato a Casarsa. Il veicolo, un Mercedes Vito, è di proprietà del passeggero.

L’incidente è avvenuto ieri dieci minuti dopo la mezzanotte. A lanciare l’allarme è stato un automobilista che procedeva dietro l’autocarro. La sala operativa regionale dell’emergenza di Palmanova (Sores) ha inviato sul posto i vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento, i carabinieri della stazione di Casarsa della delizia per i rilievi, due ambulanze e l’elicottero in supporto da Udine.



2 Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito 1€/mese per 3 mesi, poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Sei già abbonato? Accedi Sblocca l’accesso illimitato a tutti i contenuti del sito

I pompieri hanno messo in sicurezza lo scenario mentre dei rilievi si sono incaricati i carabinieri.Il passeggero ha aiutato il conducente a uscire dal mezzo accartocciato. Tutti e due i feriti sono stati trasportati a Udine a bordo delle due ambulanze: lo staff dell’elicottero, un medico e un infermiere, ha assistito i pazienti durante il tragitto. Al vaglio dei militari dell’Arma la dinamica dell’incidente, in cui non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Il testimone oculare ha riferito di aver visto il veicolo che lo precedeva sbandare all’improvviso e andare a sbattere contro l’albero.