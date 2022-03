Timballo conquista tre coni sulla guida del Gambero Rosso: è la migliore gelateria in Fvg

Giancarlo Timballo al Sigep Rimini durante la selezione della squadra italiana per la Coppa del Mondo della Gelateria 2024

La gelateria Timballo di via Cividale è l’unico locale, in Friuli Venezia Giulia, e tra i sessanta in Italia, ad aver ottenuto i “tre coni” dalla guida del Gambero Rosso