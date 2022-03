Muore a 19 anni, la ricostruzione del camionista: «La moto ha cominciato a sbandare. Non sapevo dove spostarmi, poi l’impatto»

MANIAGO. Stava viaggiando in sella alla sua Kawasaki quando, per cause al vaglio dei carabinieri, è finito contro un camion che procedeva nella carreggiata opposta: Antonino Fazzino, 19 anni, residente a Vajont, ha perso la vita venerdì 18 marzo, poco prima delle 16, in un incidente avvenuto lungo la provinciale 2 dei Maraldi, al confine tra Maniago e Fanna, nelle vicinanze del cementificio.

