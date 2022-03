Violenza sessuale nei confronti delle ex compagne, due arresti a Udine

UDINE. Un latitante rintracciato in Romania e due persone arrestate per violenza sessuale. Sono i risultati dell’attività della Polizia di Stato di Udine che ha permesso di dare esecuzione a una serie di provvedimenti di carcerazione e di detenzione domiciliare nei confronti di alcuni connazionali, tutti residenti in questo nel capoluogo friulano.

Il primo dispositivo di carcerazione è scattato nei confronti di un 45enne, domiciliato a Udine, che è stato tratto in arresto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Trieste per l'espiazione di una pena di 3 anni, 10 mesi e 13 giorni di reclusione, conseguenza di una condanna per i reati di violenza sessuale ed estorsione, posti in essere nel 2015 in provincia di Udine e scaturiti a seguito della conclusione di un rapporto sentimentale fra l'uomo e una donna udinese. Il 45enne, in particolare, si era reso responsabile di una lunga serie di azioni delittuose nei confronti dell’ex compagna.

Nell’ambito della medesima attività è stato arrestato anche un 36enne domiciliato nella Bassa friulana, in esecuzione di un ordine di carcerazione della Procura di Trieste per l'espiazione di una pena 3 anni e 6 mesi, a seguito di una condanna per i reati di violenza sessuale, violenza privata, lesioni e violazione di domicilio.

I fatti, in questo caso, sono risalgono al 2017 e si riferiscono al periodo successivo alla conclusione del rapporto sentimentale fra il condannato e l'allora fidanzata. Un relazione complicata sfociata in un episodio avvenuto nella casa della donna, dove l'uomo si era reso colpevole di condotte illecite.

L’attività dei poliziotti ha inoltre consentito di dare esecuzione a sette dispositivi di condanna in regime di detenzione domiciliare, che riguardano cittadini italiani compresi fra i 42 e i 65 anni per reati legati a stupefacenti, furto, reati contro la pubblica amministrazione e di natura fallimentare. In quest'ultimo caso spicca la pena di 7 anni comminata a un 65enne udinese, in passato amministratore di una società operante nella ristorazione e fallita circa una decina di anni fa, portando alla bancarotta il suo gestore.

Il 14 marzo scorso, invece, la polizia rumena ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo disposto dalla Procura di Udine a seguito dell'ordine di carcerazione emesso nell'aprile del 2021 nei confronti di un 52enne cittadino rumeno. L'uomo deve scontare la pena della reclusione di 4 anni e 8 mesi per un cumulo di condanne dei Tribunali di Gorizia e Udine per furti occorsi nelle due province, tra il 2011 e 2012. L'uomo faceva parte di una consorteria criminale composta da cittadini rumeni che compivano razzie e furti in abitazioni. L'attività investigativa aveva permesso di accertare la responsabilità del gruppo in almeno una ventina di colpi, con un danno per le vittime quantificato in diverse decine di migliaia di euro.

Dopo un primo arresto e il successivo periodo di carcerazione in custodia cautelare, il 52enne aveva lasciato il territorio italiano, facendo perdere le sue tracce. A seguito del provvedimento di condanna, le lunghe e articolate indagini condotte dagli uomini della Squadra Mobile di udine hanno permesso di acclarare che le reali generalità del ricercato non erano quelle con cui era stato sempre censito in Italia. Conseguentemente, con il supporto della Direzione centrale della polizia criminale e la Cooperazione Internazionale di Polizia, sono stati acquisti elementi riguardanti la possibile localizzazione del latitante, rintracciato e tratto in arresto il 14 marzo a Timisoara, in Romania. Già avviate le procedure per l’estradizione del soggetto.