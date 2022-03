Il figlio in Ucraina e il padre nella Bassa: un’altra famiglia separata dalla guerra

TERZO DI AQUILEIA. La voce è rotta dall’emozione quando parla di suo figlio Vincenzo, che si trova a Ripky, poco distante da Chernigov, nel nord dell’Ucraina, dove è rimasto per assistere la madre malata, che non può spostarsi per raggiungere l’Italia. La nuora e le nipotine, invece, sono con lui, a Terzo di Aquileia. Un’altra famiglia divisa dalla guerra, un’altra storia di sofferenza e dolore.



Alberto Giansoldati, 80 anni, padre emiliano, Ezio Giansoldati, un alpino, e madre ucraina, Maria Volck, infermiera, nato a Ripky ma residente a Terzo di Aquileia ormai da diversi anni, non riesce a darsi pace. Pensa continuamente a suo figlio.

È preoccupato. «Vivo nel terrore che possa succedergli qualcosa – racconta –. Sono riuscito a sentirlo oggi (ieri, per chi legge) al telefono dopo tre giorni durante i quali non avevo sue notizie a causa dei problemi legati alle comunicazioni, sempre più difficili. Vincenzo, che ha 53 anni, è rimasto in Ucraina assieme alla mia ex moglie, sua madre. Ha bisogno di assistenza medica e non ha potuto raggiungere l’Italia proprio per questo motivo.

Non avrei mai pensato di trovarmi in una situazione simile. Ospito qui a casa mia e della mia compagna Nadia, a Terzo, mia nuora Ljuba e le mie nipotine di 7 e 10 anni, che sono senza il papà in questo momento – scuote la testa Alberto Giansoldati –. Non ne possiamo più di questa guerra, che ci strappa gli affetti e ci fa vivere con la paura di non rivedere più i nostri cari. Mio figlio ha tentato di raggiungere Kiev ma non l’hanno lasciato passare. L’unica cosa che mi consola in questo momento è la grande solidarietà dei friulani, che ci stanno aiutando in tutti i modi».



I genitori di Alberto Giansoldati si sono conosciuti in Russia, nel 1941, durante l’inferno della guerra. Lui alpino di origini emiliane ma residente nella Bassa e lei ucraina. Si sono innamorati, è nato un figlio, Alberto. Poi la guerra li ha divisi.

«Ora, dopo tanti anni, la storia si ripete – dice Giansoldati con un filo di voce –. Mio padre ha cercato me e mia madre per anni. Famiglie divise, tanto dolore. Come quello che stiamo sopportando ora».

Le comunità di Terzo, Aquileia e Fiumicello si sono strette alla famiglia Giansoldati. Giocattoli, beni di prima necessità e anche due biciclette e due zaini per le bambine, che lunedì inizieranno ad andare a scuola. Residenti, associazioni e anche i carabinieri non hanno fatto mancare il sostegno. «Ci stanno aiutando a trovare una sistemazione per mia nuora e per le mie nipotine – spiega l’anziano –. Stiamo vivendo in cinque in una casa piccolissima.

Quando è scoppiata la guerra e mio figlio mi ha chiamato per andare a prendere mia nuora e le nipotine sono partito immediatamente. Le abbiamo portate qui a casa nostra. Ora sono al sicuro, a differenza di mio figlio, ma viviamo in condizioni difficili». Il sindaco di Terzo, Giosualdo Quaini, sottolinea che l’aiuto a chi è in difficoltà è da sempre un valore per le comunità della Bassa.

«Durante la Seconda guerra mondiale alcune donne della Bassa sono partite per accogliere nelle loro case i bambini che scappavano dalla guerra. Li hanno accuditi, mandati a scuola e poi restituiti alle loro comunità. Oggi accade ancora. Il Comune di Terzo sta seguendo le persone arrivate dalle zone di guerra fornendo loro assistenza amministrativa e sociale. A breve organizzeremo anche alcuni corsi di lingua italiana».



