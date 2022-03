Passeggia con il cane nel bosco e cade: dolori al torace e al bacino, soccorso

Un uomo di 68 anni M. M. - non nota la residenza - è caduto questo pomeriggio in un bosco del Monte Cret, altura sopra Sequals, durante una passeggiata con il cane. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi dopo essere scivolato ruzzolando per una decina di metri in un tratto ripido e quindi a guidare i soccorritori sul posto.

La posizione rilevata con le coordinate non sarebbe bastata ad individuarlo subito, perché conduceva a circa un chilometro di distanza dal punto esatto, per le.imprecisioni nella geolocalizzaIone spesso inevitabili nelle zone impervie, e questo avrebbe comportato tempi di ricerca sicuramente superiori. Otto tecnici della stazione di Maniago del Soccorso alpino assieme al personale dell'ambulanza si sono portati dunque presto sul ferito, policontuso e con dolori al torace e al bacino, risalendo nel bosco dalla strada statale dove era parcheggiata l'auto dell'uomo, che aveva seguito un percorso casuale tra gli alberi per la.sua passeggiata con il fido amico.

I tecnici hanno provveduto a sistemarlo con cautela sulla barella spinale e gli infermieri dell'ambulanza arrivata da Spilimbergo a stabilizzarlo. La barella è stata calata nel bosco a spalla dai soccorritori e la discesa fino alla strada è stata coadiuvata con l'impiego di corde di sicurezza. Il ferito è stato consegnato all'ambulanza. L'intervento si è svolto tra le 15.30 e le 17.30 circa.