Scoppia l’incendio e inizia ad abbaiare svegliando tutti: così la cagnolina “Roja” ha salvato dodici persone dalle fiamme

Le fiamme hanno danneggiato uno degli alloggi posti all’ultimo piano e il tetto. Per sistemare tutto, secondo una stima dell’amministratore dello stabile, serviranno da 100 a 200 mila euro.

TARVISIO. È stata la cagnolina chihuahua “Roja” a dare l’allarme abbaiando a lungo. Così i condomini, un dozzina di persone in tutto, si sono svegliati e sono riusciti a mettersi in salvo uscendo dalla palazzina al civico 16 di via Luigia Picech dove era divampato un incendio.

Nessuno