PALMANOVA. Palmanova chiama, Washington risponde. Sì, il collegamento può sembrare esagerato, ma da un punto di vista strettamente tecnico non lo è, almeno per quanto riguarda la giornata di lunedì 21 marzo.

In vista dei prossimi appuntamenti a Bruxelles del fine settimana – e soprattutto della missione di Joe Biden in Europa –, infatti, l’agenda di Mario Draghi, domenica, si è “improvvisamente” riempita di un vertice telefonico con il presidente americano e i suoi omologhi Emmanuel Macron, Boris Johnson e Olaf Scholtz per discutere della situazione in Ucraina.





Il videocollegamento è stato stabilito da Biden alle ore 16 italiane con Draghi che, però, non ha voluto cancellare la trasferta friulana. Rapido giro di confronto, dunque, e la Regione ha messo a disposizione del premier la biblioteca della sede regionale della Protezione civile dove Draghi, al termine della visita, ha discusso con gli altre leader per un’ora e mezza prima di rientrare – via Ronchi dei Legionari – a Roma.Il tutto, in ogni caso, non prima di aver assicurato a Massimiliano Fedriga la possibilità, nel prossimo futuro, di utilizzare anche alcuni uomini delle forze armate per aiutare la Regione nelle operazioni di screening sanitario al confine e sul territorio. Senza dimenticare di analizzare, inoltre, gli attuali scenari internazionali.

Parlando dell’emergenza, in particolare, il presidente del Consiglio ha sottolineato «l’alleanza istituzionale venutasi a creare tra Stato, Regioni e Comuni» come reazione «a tutte le emergenze di questi ultimi due anni» che «rappresenta un patrimonio da non dimenticare e da mantenere in vita». E «l’accoglienza di quasi 60 mila profughi, soltanto a oggi e senza sapere quanti saranno in futuro, sarà un’altra emergenza dove questa unità sarà fondamentale».

Quanto, poi, all’erogazione in modo diretto o meno degli aiuti, per il premier, «quello che è cruciale è che gli aiuti, che vengano stanziati direttamente oppure che passino attraverso una procedura, siano erogati subito perchè le necessità sono attuali, non fra alcune settimane».

A questo proposito, infine, Draghi è convinto che «i fondi europei verranno stabiliti nel prossimo Consiglio europeo» considerato come «la Commissione è al lavoro su questo e ci sarà un programma organizzato, ma soprattutto finanziato» visto che «ci sono i Paesi più colpiti come la Polonia che hanno bisogno di aiuto e assistenza economica».