Prende fuoco una casa colonica, le fiamme fino ai tetti dei vicini

SEDEGLIANO. È partito da un locale lavanderia e si è propagato poi all’intero primo piano, alla mansarda e al tetto l’incendio che, poco prima delle 16 di ieri, ha coinvolto una casa colonica di tre piani, al civico 39 di via Indipendenza, a Sedegliano.



Quanto mai fondamentale, per domare le fiamme ed evitare così danni maggiori all’immobile e anche a quelli vicini, la tempestività dell’intervento dei vigili del fuoco del Comando di Udine, giunti con due squadre del distaccamento di Codroipo, un’altra in supporto dal distaccamento di San Vito al Tagliamento, l’autobotte, l’autoscala, il carro aria, nonché il funzionario di guardia della sede centrale.



Quando i pompieri si sono trovati di fronte al rogo, infatti, le fiamme iniziavano già a intaccare anche le travi in legno dei tetti delle due abitazioni adiacenti. I vigili del fuoco sono quindi riusciti a fermarne la propagazione, prima che li divorassero.

Nessuna persona è rimasta invece coinvolta. Una volta spento il fuoco, i pompieri hanno smassato i materiali di deposito che si erano incendiati nella soffitta.



Terminata la bonifica, si è passati alla messa in sicurezza e alle valutazioni del caso per dichiarare eventuali inagibilità. Le cause, accidentali, sono in fase di accertamento.