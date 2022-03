Frasi contro i meridionali dopo Napoli-Udinese, il consigliere Pavan non si dimette: «Piccolo errore da tifoso, resto al mio posto»

UDINE. «A mente fredda e bocce ferme volevo esprimere il mio giudizio su quanto accaduto. L’ennesimo torto arbitrale subito dalla mia squadra del cuore, perché comunque solo di calcio si tratta, ha fatto scattare il commento sanguigno da me pubblicato sulla mia pagina privata di Facebook sabato 21 marzo, che è stato abilmente ripreso dai colleghi di minoranza, sempre pronti e disponibili quando si tratta di gettare fango agli avversari».

Inizia così l’intervento di Carlo Pavan, consigliere comunale della Lega a Udine, finito nella bufera per le pesanti parole utilizzate nel suo post sui social network dopo la partita tra Napoli e Udinese, vinta dai campani in rimonta per 2-1, ma pronto a restare al suo posto nonostante le richieste di dimissioni giunte dai banchi dell’opposizione. «I termini usati sono stati sicuramente forti – prosegue Pavan - e di questo me ne dispiaccio. Non sono e non sarò mai un razzista nei confronti dei napoletani, che conosco personalmente in buon numero e con i quali ho sempre avuto e avrò sempre dei buoni rapporti. Voglio chiarire pertanto che rimarrò al mio posto in consiglio comunale, che non intendo per ora abbandonare».

Per il consigliere comunale della Lega, poi, «va da sé che questi continui atteggiamenti da parte delle opposizioni, che non avendo altri argomenti si attaccano agli errori dovuti all'inesperienza personale in materia politica, cosa che invece a loro non manca avendo alle spalle anni di militanze politiche nei vari partiti e nelle varie amministrazioni precedenti, stanno creando un clima molto teso in ambito consiliare. Non avendo altre cartucce da sparare, si aggrappano alla vita privata del sottoscritto ingigantendo il piccolo errore di un appassionato tifoso di calcio che ha espresso in privato il proprio giudizio su un arbitraggio e una partita di calcio contro la sua squadra del cuore. Personalmente comunque mi impegno a che in futuro casi simili non capitino mai più».