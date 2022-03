Giallo di Trieste, arrivati i risultati degli esami tossicologici: Liliana non aveva assunto alcun tipo di sostanza

TRIESTE. Liliana Resinovich non ha assunto alcun tipo di sostanza, droga o farmaci, che possa averle causato la morte o portata a uno stato di incoscienza prima di morire.

È questo, in sintesi, il risultato della consulenza tossicologica depositata dalla Procura di Trieste che sta indagando sul giallo della sessantatreenne scomparsa il 14 dicembre e trovata morta il 5 gennaio nel bosco dell’ex ospedale psichiatrico.

Dagli esami, attesi per mesi, non è arrivata quindi la svolta sperata, tanto che - si legge in una nota della Procura stessa - «il quadro investigativo non è mutato». Le indagini, insomma, continuano.

Ma cosa dice esattamente la consulenza tossicologica, che è stata effettuata “sulle matrici biologiche tratte dal corpo di Liliana Resinovich? Le conclusioni sono testualmente le seguenti: «Al fine di determinare le cause della morte sono state effettuate analisi tossicologiche per la ricerca di droghe, sia di tipo immunochimico su sangue e urine, sia di tipo cromatografico in spettrometria di massa tandem per tutte le altre matrici biologiche. Le analisi tossicologiche immunochimiche di screening hanno dato esito negativo».

Per aumentare la capacità d'indagine si è poi proceduto «con analisi più sofisticate e a più ampio raggio di ricerca adottando metodologie di analisi in spettrometria di massa specifiche ("target") per centinaia di sostanze, in modo da avere la massima sensibilità. Si è potuto così rilevare la presenza di sostanze che il soggetto aveva assunto durante un pasto, presumibilmente la colazione (caffeina e teobromina, uvette) e che avesse assunto verosimilmente qualche multivitaminico (sostanze appartenenti al complesso della vìt. 86), e un'aspirina e una tachipirina, di cui tracce sono state ritrovate solo nelle urine».

«Una metodica specifica in LC-MS/MS per la ricerca e la determinazione di particolari sostanze sintetiche (Nuove sostanze psicoattive), la cui tossicità è associata a basse concentrazioni, ha dato pure esito negativo».

ln conclusione, «Ie determinazioni tossicologiche sulle diverse matrici biologiche consegnate al laboratorio non dimostrano assunzione di sostanze xenobiotiche, droghe e farmaci, che possano aver cagionato il decesso del soggetto né concentrazioni che possano aver concorso ad uno stato psicofisico alterato incosciente».

Proseguono comunque le ulteriori attività d'indagine affidate da questo Ufficio alla Squadra Mobile della Questura di Trieste ed alle competenti articolazioni scientifiche della Polizia.