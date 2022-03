Scontro tra due auto e un furgone ad Azzano, quattro feriti

AZZANO DECIMO. Sono state centrate in pieno da un furgone, finendo sbalzate contro il guard rail prima di atterrare in un campo a lato della carreggiata. L’auto sulla quale viaggiavano è uscita praticamente distrutta dal violento impatto mentre loro, due donne, sono rimaste ferite. Le conseguenze, tuttavia, potevano essere ben più tragiche.

È di quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 22 marzo ad Azzano Decimo, in via Fiumicino. Nello scontro sono rimasti coinvolti due auto e un furgone, che si è rovesciato sulla carreggiata: per estrarre il conducente, anche lui ferito, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Anche una quarta persona, un uomo che si trovava su una seconda auto coinvolta nell’incidente è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco e il personale di soccorritori inviato dalla centrale Sores di Palmanova. Le ambulanze hanno portato i feriti meno gravi in ospedale mentre per una delle due donne è stato necessario il trasporto in elicottero a Udine: non risulterebbe comunque in pericolo di vita. I rilievi dell’incidente sono affidati alla polizia locale di Azzano Decimo.