MANZANO. Incidente, nel pomeriggio di giovedì 24 marzo, nella frazione di Manzinello, nel comune di Manzano. Un uomo in sella a una bicicletta, per cause ancora da accertare, è stato urtato da un'automobile. L'uomo è caduto a terra riportando diverse ferite.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi. Il ferito è stato trasportato all'ospedale. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.