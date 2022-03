Covid, 1240 nuovi contagi e nove i decessi in Fvg: morto in casa a gennaio un ragazzino di 13 anni

UDINE. Giovedì 24 marzo in Friuli Venezia Giulia su 4.506 tamponi molecolari sono stati rilevati 351 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 7,79%. Sono inoltre 8.011 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 889 casi (11,1%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 3, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti risultano essere 133.

Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 50-59 anni (16.37%), seguita dalla 40-49 (15.65%) e 30-39 (13.23%).

Nella giornata odierna si registrano i decessi di 9 persone: un ragazzo di 13 anni di Trieste (deceduto in casa), una donna di 100 anni di Trieste (deceduta in una residenza per anziani), una donna di 98 anni di Monfalcone (deceduta in una residenza per anziani), una donna di 96 anni di Fagagna (deceduta in ospedale), una donna di 90 anni di Buia (deceduta in ospedale), un uomo di 81 anni di Prata (deceduto in ospedale), una donna di 79 anni di Cividale del Friuli (deceduta in ospedale), una donna di 63 anni di Spilimbergo (deceduta in casa), un uomo di 56 anni di Chions (deceduto in ospedale).

Il numero complessivo dei decessi ammonta a 4.893, con la seguente suddivisione territoriale: 1.202 a Trieste, 2.320 a Udine, 931 a Pordenone e 440 a Gorizia. I totalmente guariti sono 300.097, i clinicamente guariti 176, mentre le persone in isolamento risultano essere 21.903.

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 327.205 persone con la seguente suddivisione territoriale: 71.262 a Trieste, 135.431 a Udine, 79.012 a Pordenone, 36.595 a Gorizia e 4.905 da fuori regione. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 4 unità a seguito di 1 tampone molecolare negativo dopo test antigenico positivo e di 3 test positivi rimossi dopo la revisione dei casi.

Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate le seguenti positività: nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina 1 assistente tecnico, 1 ausiliario specializzato, 1 fisico, 5 infermieri, 1 medico, 3 operatori socio sanitari, 1 operatore tecnico, 1 ostetrica; nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale 2 amministrativi, 1 ausiliario specializzato, 8 infermieri, 2 medici, 1 operatore socio sanitario, 2 ostetriche; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale 1 dirigente veterinario, 3 infermieri, 1 medico; nell'Irccs Burlo Garofolo di Trieste di 1 medico; nell'Azienda regionale di coordinamento sanitario di 1 amministrativo.

Relativamente alle residenze per anziani del Friuli Venezia Giulia si registra il contagio di 5 ospiti e di 19 operatori.