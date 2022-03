Covid, risalgono i contagi anche in Friuli Venezia Giulia. Gimbe: “Rischio quinta ondata”

UDINE. Cresce la curva dei contagi, si teme l’onda lunga della quarta ondata che, dopo un accenno di allentamento sembra riprendere quota. Anzi, ora il timore è quello di una quinta ondata. E arriva, inevitabile, l’allarme della Fondazione Gimbe.

Leggi anche Risale la curva dei contagi, ecco dove si registrano più casi Covid: la mappa comune per comune

Nino Cartabellotta, presidente Gimbe sottolinea che «per evitare che il rialzo dei casi dia il via a una quinta ondata il cui impatto sui servizi ospedalieri potrebbe compromettere la roadmap prevista dal decreto riaperture, è indispensabile imprimere una nuova spinta alla campagna vaccinale, in stallo ormai da tempo: aumentare coperture vaccinali e terze dosi, in particolare negli over 50, e accelerare con le quarte dosi negli immunodepressi. E ovviamente prestare la massima attenzione ai comportamenti individuali, in particolare continuando ad utilizzare le mascherine al chiuso».

I numeri del Friuli Venezia Giulia

Nella settimana 16-22 marzo si registra in Fvg una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (1763) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (39,2%) rispetto alla settimana precedente. Qui gli altri indicatori

Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (10,5%) e in terapia intensiva (2,3%) occupati da pazienti Covid;



la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 81,5% (media Italia 83,9%) a cui aggiungere un ulteriore 2,2% (media Italia 1,7%) solo con prima dose;



il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 83,1% (media Italia 84,0%).



il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 3,8% (media Italia 6,0%).



la popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 22,9% (media Italia 33,4%) a cui aggiungere un ulteriore 2,6% (media Italia 4,0%) solo con prima dose;

Leggi anche Il virus riprende a colpire in Friuli Venezia Giulia: contagi risaliti del 78%, la situazione in tre grafici

L'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia:

Trieste 700 (+24,2% rispetto alla settimana precedente)

Udine 544 (+52,7% rispetto alla settimana precedente)

Pordenone 538 (+38,0% rispetto alla settimana precedente)

Gorizia 461 (+29,6% rispetto alla settimana precedente)



I numeri del monitoraggio

Oggi Gimbe pubblica il monitoraggio della pandemia relativo alla settimana 16-22 marzo. «I dati - rileva ancora Cartabellotta - indicano che siamo in una fase di netta ripresa della circolazione virale, seppure eterogenea nel Paese: oltre 1,2 milioni di persone attualmente positive, una media di quasi 72mila nuovi casi al giorno e un tasso di positività che ha raggiunto il 15,2%.

Leggi anche Perché Omicron 2 fa risalire i contagi? A rischio le riaperture: il piano del governo per evitare una nuova ondata

L'aumento dei contagi si riflette sull'incremento dei ricoveri in area medica e frena la discesa di terapie intensive e decessi». Nel dettaglio, si registrano oltre mezzo milione di nuovi casi in una settimana: sono 502.773 (+32,4%), aumentano gli attualmente positivi che sono +164.483 (+15,9%), i ricoverati con sintomi che sono +496 (+5,9%), le persone in isolamento domiciliare (+164.034, pari a +16%). In calo le persone in terapia intensiva (-47, pari a -9,4%) e i decessi (924, pari a -5,3%, di cui 83 riferiti a periodi precedenti).

Leggi anche Effetto Omicron 2, risalgono Rt e contagi: con questa mutazione il Covid è il virus più contagioso mai circolato tra gli uomini

A fronte di ciò, sono ferme le percentuali di vaccinati con almeno una dose (85,6%) e con ciclo completo (83,9%). Sono 6,96 milioni di non vaccinati, di cui 2,35 milioni di guariti protetti sono temporaneamente e 4,51 attualmente vaccinabili. Il tasso di coperture delle terze dosi è all'84% e solo 47.794 le quarte dosi a immunocompromessi.