Ex siti industriali e borghi rurali, tornano le visite guidate del Fai

UDINE. Sabato e domenica tornano le Giornate Fai di Primavera, l’evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano. In Friuli Venezia Giulia sono 18 i luoghi aperti in nove centri, spazi che in città e provincia sono cinque: l’ex sito industriale Safau a Udine, Cervignano, Palmanova, Manzano e Ruda. Nello specifico a Cervignano sarà possibile visitare Borgo Fornasir, a Palmanova la lunetta napoleonica vicina a Porta Aquileia, a Ruda l’ex amideria Chiozza e a Cividale la tenuta di Torre Rosazza.



Le visite all’area ex Safau sono programmate sabato e domenica dalle 10.30 alle 13 (ultimo ingresso alle 12.30), dalle 14 alle 17.30 (ultimo ingresso alle 17) e i turni possono essere composti da un massimo di 20 persone. L’ingresso è da via Milazzo e per accedere all’area è richiesto l’utilizzo di scarpe comode e chiuse (preferibilmente con suola spessa, tipo trekking).

Le visite alla tenuta, invece, si svolgeranno a gruppi di sei persone, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 (gli ultimi ingressi saranno alle 12.30 e alle 17.30), con partenze ogni 20 minuti. La durata della visita storico-artistica è di 40 minuti circa, seguita da un percorso enologico-vitivinicolo di 20 minuti circa. All'di Ruda, invece, le visite andranno dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30), con un massimo di 15 persone. Ai, invece, si accederà dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, ogni mezz'ora, così come adi Cervignano.Il Fai ha scelto di esprimere in maniera esplicita vicinanza e solidarietà al popolo ucraino, esponendo i colori della sua bandiera. Non soltanto. Chi deciderà di prendere parte alle Giornate Fai potrà offrire un contributo per sostenere la Fondazione. Ai partecipanti sarà suggerito un contributo non obbligatorio a partire da 3 euro e la donazione online su www.giornatefai.it consentirà, a chi lo volesse, di prenotare la propria visita, prenotazione online che è consigliata per tutte le visite.