Gorizia, disegnata la “Z” dell’esercito russo sotto l'abitazione di una famiglia ucraina

GORIZIA. Una “Z” è stata disegnata sotto l'abitazione di una famiglia ucraina a Gorizia. Lo rende noto attraverso i social il presidente di Italia viva, Ettore Rosato, definendo il gesto un «atto vile».

«Una 'Z' - scrive - simbolo della propaganda russa, di solito esibita mettendo in fila le mostrine strappate ai soldati ucraini uccisi contro l'esercito di Putin. Una lettera intrisa del sangue di chi sta cercando di resistere, di difendere il proprio diritto alla libertà e all'esistenza.

Atto vile, fatto in un Paese che condanna con fermezza Putin e la sua aggressione. Un abbraccio solidale alla famiglia che vive in Italia, con un pensiero al dolore e alle preoccupazioni che in queste settimane stanno attraversando le loro vite».

La scritta è stata subito cancellata.