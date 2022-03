L’auto sbanda, esce di strada e si ribalta: ferite due donne

SAN DANIELE. Due donne sono state trasportate all'ospedale dopo essere rimaste coinvolte in un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di giovedì 24 marzo, in via delle Fornaci, a San Daniele.

La conducente della macchina, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo. La vettura è finita fuori strada e si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco di San Daniele per la messa in sicurezza, i carabinieri per i rilievi.

Le due sono state trasportate all'ospedale. Hanno riportato diverse ferite.