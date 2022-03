Mahmood in concerto a Pordenone: il vincitore di Sanremo sarà in Friuli al parco del San Valentino

PORDENONE. Vincitore di ben tre edizioni del Festival di Sanremo (una nella categoria giovani), campione di vendite, autore di molti big della musica italiana, artista che ha saputo cambiare il volto del pop con uno stile unico, riconoscibile, trasversalmente amato da pubblico e critica, Mahmood annuncia i nuovi concerti del “Ghettolimpo Summer Tour”, nuovo progetto live di una delle stelle più luminose della musica italiana. Mahmood sarà sul palco della rassegna Pordenone Live 2022, al Parco San Valentino, il prossimo 11 luglio (inizio ore 21.30), per l’unico concerto in programma in Friuli Venezia Giulia. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, saranno in vendita dalle 18.00 di giovedì 24 marzo sul circuito Ticketone. Info e punti autorizzati su www.azalea.it .

“Siamo felici di aggiungere ulteriore valore alla rassegna Pordenone Live 2022 con l’odierno annuncio del concerto di Mahmood – hanno commentato il sindaco Alessandro Ciriani e l'assessore a cultura e grandi eventi Alberto Parigi – un artista che non ha bisogno di presentazioni, amato da un pubblico trasversale che regalerà alla città un’altra grande serata che verrà ricordata per molto tempo”.

A meno di due mesi dalla sua seconda partecipazione all’Eurovision Song Contest (Torino, 10-14 maggio 2022) e reduce dal successo al 72° Festival di Sanremo, dove ha vinto con “Brividi” - il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita e certificato triplo disco di platino, Mahmood è pronto a calcare i palchi d’Italia e d’Europa. Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, dopo gli ottimi risultati raggiunti con “Gioventù Bruciata” (disco di platino) e il successo planetario di “Soldi” (quadruplo disco di platino) con cui ha vinto la 69a edizione del Festival di Sanremo, Mahmood ha dominato le Top 10 anche nel 2020 con “Rapide” e “Dorado”, ora contenuti in “Ghettolimpo”, che contiene anche i singoli “Inuyasha” e “Klan”. Mahmood a oggi conta 15 dischi di platino e 9 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero e ha quasi 1,5 miliardi di streaming totali all’attivo.

Fra i grandi concerti già annunciati della rassegna Pordenone Live 2022 troviamo i concerti di Gemitaiz (30 giugno) e Fabri Fibra (16 luglio). Biglietti in vendita, info su www.azaleait .