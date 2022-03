Sparkasse ottiene il via libera da Bce per l’opa su Civibank

BOLZANO. Sparkasse – Cassa di risparmio di Bolzano ha ricevuto da parte della Banca centrale europea (Bce) la prima delle autorizzazioni preventive necessarie per l’approvazione da parte di Consob del documento di offerta relativo alle già annunciate offerte pubbliche di acquisto su azioni e warrant, entrambi emessi da Banca di Cividale – CiviBank.

Questa autorizzazione rappresenta per Sparkasse un importante passo in avanti per l’avvio delle offerte pubbliche di acquisto.

Nel frattempo, aumenta il numero di azionisti istituzionali CiviBank che hanno assunto impegni di adesione alle Offerte promosse da Sparkasse. Cordifin spa ed Eurogroup spa hanno siglato i relativi accordi aventi ad oggetto rispettivamente il 2,1474% e lo 0,7164% del capitale sociale di CiviBank.

Questi si aggiungono pertanto a coloro che finora si sono già impegnati ad aderire alle offerte e portano Caribolzano ad avere oggi, potenzialmente, già il 31,24% del capitale di Civibank.