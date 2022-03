Niente acqua martedì: l’ordinanza del sindaco di Colloredo che chiude tutte le scuole

La fornitura sarà sospesa dal Cafc per lavori alla condotta. Probabili disservizi anche a Moruzzo, Pagnacco e Pozzuolo

Niente lezioni per 115 alunni delle scuole elementari e materne di Colloredo di Monte Albano martedì a causa della mancanza di acqua. A stabilirlo con un’ordinanza è stato il sindaco Luca Ovan che, dopo aver consultato la dirigente scolastica Laura Nascimben ha disposto la chiusura delle scuole presenti sul territorio per la giornata del 29 marzo. All’origine della decisione un guasto alla condotta della rete idrica gestita dal Cafc che dovrà intervenire.

«Si tratta di un intervento complesso – spiega Roberto Viezzio, responsabile dei lavori – che comprende la riparazione di una perdita e la sostituzione di una grossa saracinesca su una condotta da 700 millimetri. L’intervento sarà effettuato a Vendoglio, frazione di Treppo Carnico, ma i problemi per la fornitura idrica del sistema acquedottistico coinvolgeranno soprattutto Colloredo di Monte Albano, con fenomeni di calo di pressione nei comuni di Pagnacco, Moruzzo e Pozzuolo del Friuli».

Il Consorzio acquedotto Friuli centrale ha preannunciato la sospensione dell’erogazione idrica sul territorio comunale di Colloredo dalle 8.30 alle 17.30. «L’annunciata sospensione del servizio idrico interesserà l’intero territorio comunale, impedendo il normale funzionamento delle strutture a servizio del centro scolastico, compresa la cucina, la mensa e l’uso dei servizi igienici e non vi sono soluzioni alternative idonee ad assicurare la necessaria continuità del servizio idrico – osserva il primo cittadino –, condizioni che determinano l’inagibilità temporanea delle scuole». Da qui l’emissione di un’ordinanza contingibile e urgente che riguarda le scuole per evitare «che le relative attività si svolgano in precarie condizioni igienico-sanitarie e scongiurare ogni rischio legato alla mancanza di acqua corrente».



Si tratta di 37 alunni della scuola dell’infanzia e di 78 iscritti alla primaria. La Direzione didattica ha inoltrato una comunicazione alle famiglie. Così come sta facendo il Cafc che preannuncia possibili cali di pressione o interruzioni temporanee del servizio anche nel comune di Moruzzo in località Brazzacco e Modotto, in quello di Pagnacco, nel capoluogo e nella località, Zampis, lazzacco, Fontanabona, Modoletto e Casali Liola e a Pozzuolo del Friuli.



E sempre per il 29 marzo E-distribuzione ha annunciato una serie di lavori sugli impianti che determineranno l’interruzione dell’energia elettrica dalle 23 di martedì alle 6 di mercoledì su numerose aree del territorio comunale di Colloredo di Monte Albano.[FINETESTO] —